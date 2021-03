Nell'Udinese Gotti sceglie Llorente in attacco con Pereyra alle sue spalle. Molina parte dal 1' sulla destra con Stryger Larsen che slitta sulla fascia opposta. Nel Sassuolo c'è Berardi e parte titolare, out Caputo: in attacco gioca Raspadori. Novità difesa a tre per De Zerbi. La diretta su Sky Sport Serie A