Il peggio è passato, l'incubo è ormai alle spalle, ma il ricordo è ben presente nella mente di Andrea Cossu. L'incidente automobilistico dello scorso 20 febbraio, che lo ha costretto al ricovero in ospedale in gravi condizioni e a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico al polmone sinistro, non è stato certo dimenticato, almeno non ancora. L'ex bandiera del Cagliari e oggi dirigente del club rossoblù ha raccontato le proprie emozioni dalle colonne dell'"Unione Sarda": "Ho ancora tanti dolori e ne avrò per un po’. Però per quello che mi è successo, sto quasi bene. Sì sono consapevole di essere un miracolato. Dell'incidente ho un ricordo sfocato. Ricordo di essermi ritrovato a terra e un passante che è rimasto sempre con me, a tenermi sveglio in attesa dei soccorsi. Ricordo la voce di un amico nel momento in cui sono stato caricato in ambulanza e avevo male dappertutto, facevo una gran fatica a respirare. Poi gli esami, la terapia intensiva e tra me e me pensavo: Andrea, ora non devi mollare. La mattina dopo, al risveglio, mi dicono che sta andando bene, che non c’erano state complicazioni. Lì ho iniziato a pensare che ce l’avrei fatta, forse".