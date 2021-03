Nicola: "C'è l'esigenza e la voglia di riprendere"

L'allenatore granata alla vigilia della partita contro il Crotone: "Il Covid non è una passeggiata per nessuno ma abbiamo una voglia matta di riprendere a giocare perché questo è il nostro lavoro e avere la fortuna di competere per noi è molto importante. Crotone? Daremo tutto"

Due settimane dopo l’ultima volta, il Torino torna in campo. Duramente colpita dal Covid-19, la formazione di Davide Nicola affronterà il Crotone in una delicata sfida salvezza. Ancora diverse assenze tra i granata, ma la parola d’ordine è ripartenza: "Sono stati giorni impegnativi - racconta Nicola in conferenza stampa - Il Covid non è una passeggiata per nessuno, ma abbiamo una voglia matta di riprendere a giocare perché questo è il nostro lavoro e avere la fortuna di competere per noi è molto importante. Quello che è accaduto non lo possiamo controllare, possiamo incidere sulla determinazione e l’entusiasmo di riprendere quello che stavamo facendo. Abbiamo l’esigenza e la voglia di iniziare".