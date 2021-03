Le probabili della 26^ giornata: Milan, c'è Tomori

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Nella Juventus torna Cuadrado. Napoli con Mertens non al meglio. Pioli sceglie Krunic e pensa al rilancio di Tomori. Lazio: Lulic trasloca e va a destra. Conte cambia solo Sanchez. Assenze pesanti in casa Fiorentina mentre Gasperini pare aver scelto: coppia d'attacco tutta colombiana. Sassuolo, De Zerbi deve gestire Caputo e Berardi non al top

Momento non certo semplice per il Benevento di Pippo Inzaghi. Reduce dallo 0-3 casalingo contro il Verona, la squadra giallorossa vive anche di problematiche interne. Fuori dai convocati per motivi disciplinari sia Schiattarella che Insigne. Depaoli invece, uscito mercoledì, non recupera. Dietro torna Barba dalla squalifica. Il nuovo assetto difensivo dovrebbe prevedere l'impiego di Tuia a destra con Foulon a sinistra. In mezzo al campo arretra Ionita con Improta che torna trequartista. Idea Gaich per l'attacco ma Lapadula resta favorito.

Qualche rotazione da parte di Italiano ci sarà sicuramente. La prima novità riguarda la porta con Zoet pronto a riprendere posto nella formazione titolare vista la positiità di Provedel. A destra si candida Ferrer e le sue quotazioni sono in costante salita. Coppia centrale favorita quella composta da Erlic e Ismajli. In mediana Leo Sena va per la conferma mentre l’attacco sarà guidato da Nzola con Gyasi e Verde ai propri lati.

Potrebbe subire una piccola rivoluzione l’XI titolare neroverde. De Zerbi infatti deve valutare le condizioni di tre giocatori non proprio ‘anonimi’. C’è infatti il rischio che uno tra Caputo e Berardi possa restare fuori contro l’Udinese. Non al meglio neppure Defrel. In difesa Toljan può dare il cambio a uno stanchissimo Muldur mentre a sinistra Rogerio è acciaccato e può tornare titolare Kyriakopoulos. In mediana invece riecco Obiang.

Due cambi e un ‘dirottamento’. Questo potrebbe essere il menu bianconero in vista della sfida con il Sassuolo. Molina va verso la conferma sulla destra mentre dall’altra parte c’è l’idea Stryger Larsen con Zeegellar che scivolerebbe in panchina. Ad uscire dall’XI titolare, rispetto alla sfida con il Milan, potrebbe esserci anche Makengo con Pereyra che da trequartista tornerebbe a fare l’interno di centrocampo. Con Nestorovski, in attacco, è pronto a tornare Llorente.

Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Manuel Lazzari che ne avrà almeno per 10 giorni a causa di un problema al polpaccio destro. C’è quindi da definire i cursori di fascia. L’idea è quella di spostare Lulic a destra, rispolverando Fares dall’altra parte e con Marusic che scala nei tre dietro. Dovrebbero essere queste le novità di formazione. In attacco confermata la coppia Correa-Immobile. In mediana difficile che Escalante possa sopravanzare un riposato Leiva.

Ancora emergenza per Andrea Pirlo che dovrà rinunciare anche a Bentancur (positivo al Covid-19). Il tecnico bianconero però può tornare a schierare Cuadrado dal primo minuto. Nella linea a 4 di difesa ci sarà Alex Sandro a sinistra. Frabotta è squalificato. In mediana pronti McKennie e Rabiot con Ramsey favorito su Bernardeschi. Davanti c’è ancora Kulusevski in pole.

Lesione al flessore confermata per Jordan Veretout che dovrà rimanere ai box per un mese circa. Tegola non da poco per Fonseca che con il Genoa schiererà Diawara al fianco di Villar. In difesa si rivede Smalling che agirà sul centrosinistra data la squalifica di Kumbulla. Novità anche sulla trequarti. Fonseca infatti pensa di rilanciare Pedro dal 1’. Il sacrificato sarebbe in questo caso Mkhitaryan ma non possiamo comunque tagliar fuori definitivamente El Shaarawy. Sulla destra Karsdorp torna a riprendersi un posto da titolare. Ancora out Edin Dzeko.

Sono ben otto gli indisponibili in casa granata. Nicola deve fare i salti mortali per metterne in campo 11 ma il tecnico granata teoricamente avrebbe anche da poter scegliere in un paio di ruoli. Strano ma vero è così. Davanti Zaza sarà affiancato da Verdi con Bonazzoli che coltiva speranze di titolarità. Dietro la linea Izzo, Lyanco, Rodriguez è di fatto obbligata. In mediana invece c'è solo Goiak come possibile alternativa.

Ci sono un po' di situazioni da monitorare in casa Crotone. Nell'ultima sfida di campionato sia Di Carmine che Ounas erano andati in panchina ma erano di fatto inutilizzabili per problemi fisici. L'ex Cagliari però pare stia decisamente meglio e potrebbe riprendersi subito una maglia da titolare nel tridente che vedrà in campo anche Simy e Messias. Anche Vulic e Magallan hanno recuperato dai rispettivi fastidi e si candidano per un posto nell'XI di partenza.

FIORENTINA-PARMA, domenica ore 15

Fiorentina, fuori (anche) Castovilli

Brutte notizie in casa Viola: in attacco c’è Ribery squalificato mentre Koamé non recupera. Buco da riempire anche a centrocampo visto che Castrovilli è out al pari di Igor. Se a sinistra è pronto a tornare Biraschi (in campo già nel secondo tempo dell’infrasettimanale), restano dubbi in mediana. Bonaventura è tornato in gruppo ma resta sotto attenta osservazione. Al momento potrebbe spuntarla Borja Valero in mediana dato che in attacco ci potrebbe essere l’utilizzo di Eyssseric.

Parma, monitorati Karamoh e Mihaila



Dalla sfida contro l'Inter sono arrivati messaggi incoraggianti per D'Aversa. Il suo Parma ha pagato un passaggio a vuoto che ha portato alla doppietta di Sanchez ma come detto non è di certo tutto da buttare. C'è però da risolvere qualche problema in attacco visto che Karamoh e Mihaila, tra acciacchi e stanchezza, non è detto che siano di nuovo titolari. Pochi dubbi invece su Man e il centrocampo. Dietro pronto a rientro Bani ma non è scontato il suo utilizzo.