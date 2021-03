Udinese-Sassuolo, le probabili formazioni

Il secondo anticipo del sabato pomeriggio, in programma alle ore 18, va in scena alla Dacia Arena, con l' Udinese che ospita il Sassuolo . I bianconeri hanno sfiorato la vittoria a San Siro contro il Milan nel turno infrasettimanale, subendo l'1-1 in pieno recupero con un rigore di Kessié. La squadra di Gotti vive un gran momento: una sola sconfitta nelle ultime otto gare e zona retrocessione che ora dista ben 9 punti. Il Sassuolo, invece, è reduce dal 3-3 del Mapei Stadium contro il Napoli: i neroverdi di De Zerbi occupano ora il nono posto in classifica a quota 36 ma con una partita in meno.

La probabile formazione dell'Udinese

Solito 3-5-2 per Gotti, che dovrebbe puntare su un attacco pesante con Llorente al fianco di Nestorovski. A centrocampo De Paul e Pereyra ai lati di Arslan, qualche dubbio c'è invece sulle fasce: sicuro di un posto Stryger Larsen che verrà impiegato a destra o a sinistra a seconda dell'impiego di Zeegelaar o di Molina (quest'ultimo favorito). In difesa Becao, Bonifazi e Nuytinck davanti a Musso.

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Stryger Larsen; Llorente, Nestorovski. All. Gotti

La probabile formazione del Sassuolo

Qualche dubbio di formazione per Roberto De Zerbi, soprattutto tra la trequarti e l'attacco. Da valutare le condizioni di Caputo e di Defrel, a guidare il reparto offensivo dovrebbe esserci comunque il primo con il secondo destinato alla panchina. Acciaccato anche Domenico Berardi, che però sarà in campo almeno per 60 minuti. A sinistra ci sarà invece Djuricic, mentre al centro Traorè è in vantaggio su Maxime Lopez. A centrocampo ci sarà Obiang al fianco di Locatelli. L'altro ballottaggio è in difesa, sulla fascia sinistra: Rogerio sta facendo benissimo ma è acciaccato, pronto quindi Kyriakopoulos. Per il resto giocano Toljan, Marlon e Ferrari davanti a Consigli, con Muldur che è stanco e avrà quindi un turno di riposo.

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi