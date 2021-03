Cosmi vince in A dopo 9 anni: "E' meraviglioso"

La seconda volta è quella buona. Serse Cosmi (uscito sconfitto dall'esordio di Bergamo sulla panchina), può festeggiare col 4-2 al Torino il ritorno alla vittoria in Serie A nove anni dopo l’ultima volta. "Le sensazioni sono meravigliose, vincere è sempre bello ma sarei ipocrita se dicessi che non aspettavo da tempo questo momento - ha ammesso -. Sono felice soprattutto per il Crotone, è una società seria che sta soffrendo calcisticamente. Poi penserò un po' a me, non nego che ho sofferto l'accantonamento dalla Serie A, ma ringrazio il club per la possibilità che mi ha dato. L’allenatore comunque ha riconosciuto il contributo lasciato dal suo predecessore in panchina: "Ho trovato una squadra di qualità, i meriti sono anche di Stroppa".