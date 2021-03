VERONA-MILAN, FORMAZIONI

Le scelte di Pioli

Rossoneri in grande emergenza, con le assenze di Ibrahimovic, Calhanoglu, Bennacer, Rebic e Mandzukic alle quali si somma il ko di Theo Hernandez, che non recupera e non va neanche in panchina. Attacco inedito affidato a Leao, supportato da Saelemaekers, Krunic e Castillejo. Tomori-Romagnoli coppia di centrali