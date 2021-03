La quota salvezza è lontana, la vittoria manca dal 17 gennaio scorso (4-1 al Benevento). Dopo il cambio in panchina, Serse Cosmi ha sostituito Giovanni Stroppa prima dell'ultimo ko contro l'Atalanta, i calabresi cercano il tutto per tutto per provare una rimonta difficile per restare in A. I tifosi ci credono e, pochi minuti prima dell'arrivo allo Scida della squadra hanno provato a stimolare la squadra chiedendo loro di dare tutto (le immagini nel video in copertina)

SERIE A: I RISULTATI - LA CLASSIFICA