Nel "klassiker" tra Borussia Dortmund e Bayern, i gialloneri hanno perso 4-2 dopo essere passati in vantaggio 2-0 con una doppietta del solito Haaland. Ennesime reti per lui: nessuno ha segnato di più tra i giocatori under 23 dei cinque maggiori campionati d'Europa nel 2021. Nella classifica anche quattro della A. Dati Transfermarkt

BAYERN-DORTMUND 4-2: GOL E HIGHLIGHTS