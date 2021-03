Mihajlovic: "Noi abbiamo giocato, loro fatto gol"

L'allenatore rossoblù recrimina dopo la sconfitta: "Ai ragazzi non posso dire nulla, noi abbiamo creato occasioni per merito nostro, mentre al Napoli le abbiamo regalate noi". E sul percorso in campionato: "Non sempre il risultato è arrivato, ma giochiamo quasi sempre bene. L'obiettivo resta la salvezza"

E' un Sinisa Mihajlovic amareggiato, quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Bologna. L'allenatore rossoblù è soddisfatto della prestazione dei suoi, ma recrimina per non aver portato a casa nessun punto: "Noi abbiamo giocato e loro hanno fatto gol. Abbiamo fatto meglio del Napoli, faccio i complimenti ai ragazzi e non posso rimproverargli nulla, l’atteggiamento era giusto. Gli episodi sono stati sfavorevoli, abbiamo colpito un palo e ci sono stati annullati due gol. Le occasioni le abbiamo avute per merito nostro attraverso il gioco, mentre al Napoli le abbiamo regalate noi per nostro demerito".