Punti importanti in palio al Dall'Ara, sfida tra gli emiliani reduci da due ko e i blucerchiati che non vincono da un mese. Mihajlovic rilancia Barrow e conferma Palacio punta (panchina per Sansone e Orsolini). In difesa si rivedono Tomiyasu e Dijks. Ranieri cambia davanti: c'è Damsgaard a sostegno di Quagliarella. Thorsby vince il ballottaggio con Silva, dietro i centrali sono Ferrari e Yoshida. Diretta alle 12.30 su DAZN1, canale 209 del telecomando Sky