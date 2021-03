Serie A, il calendario del prossimo turno

Continua il percorso della Serie A, con i punti che cominciano davvero a pesare e la fine del campionato che si avvicina sempre di più. Ventisettesima giornata di Serie A che si aprirà già il prossimo venerdì alle ore 15 con Lazio-Crotone, per poi proseguire alle 20.45 con il match tra Atalanta e Spezia. Sabato che verrà aperto dalle due sorprese dal campionato, Sassuolo e Verona, per continuare alle 18 e alle 20.45 con le due sfide tra squadre che vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione: Benevento-Fiorentina e Genoa-Udinese. Domenica che invece vedrà protagoniste le contendenti per lo scudetto: Inter in campo alle 15 contro il Torino, mentre la Juventus sarà chiamata a rispondere alle 18 a Cagliari. Chiuderà il turno il big match di San Siro, alle 20.45 si sfideranno Milan e Napoli.