Napoli-Bologna, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Il posticipo della domenica sera della 26^ giornata del campionato di Serie A si gioca al Diego Armando Maradona, dove il Napoli ospiterà il Bologna . Gli azzurri, sesti in classifica con 44 punti, sono reduce dal pareggio per 3-3 ottenuto al Mapei Stadium contro il Sassuolo, con il gol della rimonta neroverde segnato nel recupero da Caputo su calcio di rigore. Gattuso vuole tornare al successo sul proprio campo, contro un Bologna che ha perso a Cagliari nel turno infrasettimanale dopo quattro risultati utili consecutivi. Diretta tv su ​Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).

La probabile formazione del Napoli

Gattuso dovrebbe riproporre quasi interamente la formazione schierata nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo. Il primo cambio sarà in porta, dove Meret dovrebbe lasciare spazio a Ospina. L'unica eccezione tra gli uomini di movimento, invece, è rappresentata da Ghoulam, che dovrebbe rientrare a sinistra al posto di Hysaj, in una difesa che sarà completata Da Di Lorenzo, Rrahmani e Koulibaly. Confermato il centrocampo con Fabian Ruiz e Zielinski ai lati di Demme, mentre in attacco ci sarà ancora il tridente formato da Politano, Mertens e Insigne.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

La probabile formazione del Bologna

Qualche dubbio in attacco per Sinisa Mihajlovic, che potrebbe decidere di riproporre Palacio dal primo minuto al posto di Barrow. L'altro ballottaggio è sulla destra, dove Orsolini è insidiato da Skov Olsen. Per il resto scelte già fatte, con Soriano e Sansone a completare il terzetto di trequartisti. A centrocampo è squalificato Schouten, ci sarà quindi Poli al fianco di Svanberg. In difesa la linea a quattro formata da De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye davanti a Skorupski.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic