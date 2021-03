Verona-Milan, Pioli in emergenza: Theo in panchina

Al Bentegodi l'Hellas ospita un Milan in emergenza: Pioli, ancora senza Ibra, Calha e Bennacer, non può contare nemmeno su Rebic (infiammazione all'anca destra, non convocato) e si ritrova un Theo Hernandez acciaccato che partirà dalla panchina. In difesa Tomori con Romagnoli

Da una parte una formazione in forma e che sogna l'Europa, reduce da 8 punti nelle ultime 4 giornate, dall'altra una squadra che deve ritrovare lo spirito e la condizione fisica di qualche settimana fa per non smettere di inseguire l'obiettivo Scudetto. Verona-Milan è una delle partite più interessanti nel programma della 26^ giornata di Serie A: i rossoneri vogliono riscattarsi dopo il mezzo passo falso interno contro l'Udinese e non incappare in quella 'Fatal Verona' che costò tanto, in passato, al club. La squadra di Pioli, con un'ipotetica vittoria, andrebbe a tre punti dall'Inter, impegnata lunedì nel big match contro l'Atalanta.

Hellas, recuperato Tameze

Uno schieramento ormai consolidato, con piccoli ritocchi tra una partita e l'altra. Juric ha trovato la fisionomia ideale per il suo Verona e contro il Milan è intenzionato a schierare per 10/11 la formazione che ha dominato 3-0 a Benevento nell'infrasettimanale. A centrocampo Tameze sembra aver recuperato dai suoi acciacchi e parte favorito nel ballottaggio con Sturaro per affiancare Miguel Veloso. L'ex Nizza ha accusato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro ed è una delle due defezioni che si sono aggiunte in questa settimana: l'altra è Ronaldo Vieira, fermato da una lesione muscolo-fasciale di primo/secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni di entrambi saranno valutate nei prossimi giorni. Contro i rossoneri sarà confermato il terzetto difensivo Magnani-Gunter-Ceccherini, con Faraoni e Lazovic esterni. In avanti reparto affidato a Lasagna, a segno nell'ultima gara, supportato alle spalle da Barak e Zaccagni.



VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric