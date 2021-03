2/3

Come fa sapere la stessa Samp nella nota diffusa sul proprio sito, il sostegno non si limiterà al campo. Il club del presidente Massimo Ferrero metterà infatti all’asta le divise indossate dai calciatori in partita: i proventi saranno devoluti in favore del Centro Antiviolenza Mascherona di Genova, un luogo in cui le donne che subiscono abusi trovano uno spazio di ascolto, condivisione e appoggio nelle loro scelte.



Foto Instagram Sampdoria