Un anno esatto fa, nel giro di pochi giorni, le leghe nazionali, Champions ed Europa League si sono fermate per la pandemia. Da Parma-Spal iniziata in ritardo allo Stadium vuoto per Juve-Inter. Il 9 marzo Caputo e la scritta "Andrà tutto bene, restate a casa", le ultime partite europee prima del lungo stop. Il racconto di quei giorni su Sky Sport 24 oggi alle ore 19 durante "Campo Aperto"

Otto marzo 2020, un anno esatto fa. Fu quello il primo giorno in cui il calcio italiano andò verso il lungo stop imposto dalla crisi Coronavirus. Un anno esatto di distanza da quando - nel giro di pochi giorni - le leghe nazionali, Champions ed Europa League si sono fermate per la pandemia. Su Sky Sport 24, oggi alle ore 19 durante "Campo Aperto", il racconto di quanto accaduto in quei giorni nel mondo del pallone. Da Parma-Spal dell'8 marzo iniziata in ritardo, allo Stadium vuoto per Juve-Inter. Il 9 marzo Caputo e la scritta "Andrà tutto bene, restate a casa" durante Sassuolo-Brescia. Le ultime partite in Europa prima che tutto il calcio si fermasse. Conduce Leo Di Bello. In studio Massimo Marianella, Andrea Marinozzi e Gianluigi Bagnulo, in collegamento Matteo Marani. E le voci di chi era in campo quel giorno: giocatori, allenatori, arbitri e addetti ai lavori.