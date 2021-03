Dopo la vittoria sull'Atalanta di giovedì scorso, Antonio Conte aveva commentato la prestazione nelle interviste post partita soffermandosi su un aspetto: "È stata una prova di maturità, non abbiamo preso nemmeno un'ammonizione". Nelle immediate vicinanze, c'è Stefan De Vrij che ascolta e poi corregge il proprio allenatore: "Mister, in realtà un cartellino giallo c'è stato ed il tuo". Conte se la ride. "È vero, me n'ero dimenticato. Ma è meglio che le prenda io le ammonizioni rispetto a te" gli ha risposto andando via l'allenatore dell'Inter, come si vede in un video postato sui canali social del club nerazzurro.