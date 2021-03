Altro caso di coronavirus in Serie A. Il difensore della Roma Juan Jesus è infatti risultato positivo nel giro di tamponi effettuato martedì dai giallorossi in vista della sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk (giovedì 11 marzo alle 21 allo stadio Olimpico, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Il brasiliano aveva saputo di essere stato a contatto con un positivo al Covid poco prima della trasferta sul campo della Fiorentina del 3 marzo ed era per questo rientrato in anticipo dal ritiro in Toscana per mettersi in isolamento. Fonseca non l'aveva convocato per la partita di campionato contro il Genoa. Tutti negativi invece i restanti tamponi del gruppo squadra, che continuerà ad allenarsi regolarmente.