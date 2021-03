Lazio-Crotone, dove vedere la partita in tv

I biancocelesti vogliono accorciare le distanze rispetto alla zona Champions League, i rossoblù di Cosmi per continuare la propria striscia positiva dopo il successo contro il Torino e provare a riaprire il discorso in chiave salvezza. Fischio d'inizio alle ore 15, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Partita importantissima che apre il programma della 27^giornata di Serie A, tra due squadre che non possono permettersi passi falsi se vogliono rimanere ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. Gli uomini di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro la Juventus, hanno infatti visto allontanarsi la zona Champions League a 7 punti di distanza. Nonostante la partita contro il Torino ancora da recuperare, la Lazio deve assolutamente vincere per provare ad accorciare le distanze. Distanze che il nuovo Crotone di Serse Cosmi ha ridotto rispetto alla zona salvezza con la vittoria nell'ultima giornata proprio contro i granata allenati da Nicola. Permanenza in Serie A che dista però ancora 7 lunghezze e che quindi obbliga i rossoblù a un filotto di risultati positivi. A partire dal match dell'Olimpico, in diretta su Sky Sport venerdì 12 marzo alle ore 15.