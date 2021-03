Brutte notizie per la Roma , che dovrà fare a meno di Henrikh Mkhitaryan : il trequartista armeno, arrivato in stampelle a Villa Stuart nella mattinata di domenica, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al polpaccio destro , infortunatosi nel match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. "Il calciatore ha già cominciato le terapie del caso a Trigoria e l'evoluzione del suo infortunio verrà valutata giorno per giorno", si legge nel comunicato del club.

I tempi di recupero e le gare che potrebbe saltare

Mkhitaryan dovrebbe restare fuori per un tempo stimato fra le 3 e le 4 settimane. Per lui dunque appuntamento dopo la sosta per le nazionali. La Roma è attesa da diversi impegni importanti nel prossimo mese, a partire dal ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk di giovedì e dal match di domenica prossima contro il Napoli: di rientro dalla sosta per le nazionali, i giallorossi scenderanno nuovamente in campo il 3 aprile prossimo sul campo del Sassuolo e la settimana successiva ospiteranno il Bologna all'Olimpico. A cavallo tra questi impegni di campionato la Roma, in caso di passaggio del turno, potrebbe essere impegnata anche nelle due gare dei quarti di finale di Europa League (in programma l'8 e il 15 aprile prossimi).