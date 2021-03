Parma-Roma, dove vedere la partita in tv

La Roma fa visita al Parma al Tardini, fischio d'inizio alle ore 15: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Dopo la bella vittoria in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, la Roma torna a pensare al campionato: i giallorossi saranno ospiti del Parma al Tardini, con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Fonseca ha vinto le ultime due contro Fiorentina e Genoa e vuole dare continuità ai suoi risultati, per restare agganciata al treno delle prime. Il Parma, invece, non vince da 17 partite, nel corso delle quali ha raccolto appena 7 punti. I gialloblù sono alla disperata ricerca di una vittoria, essendo al penultimo posto a quota 16.