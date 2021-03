Alle gioie che arrivano dal campo, dopo il 3-0 allo Shakhtar nell'ottavo di andata di Europa League, si sommano i "dolori" per gli infortuni muscolari a Mkhitaryan (soleo, out sicuramente con Parma e Napoli) e Smalling, che ha accusato un risentimento che gli farà saltare la gara del Tardini. Ufficiale il rinnovo di Karsdorp fino al 2025 PROBABILI FORMAZIONI 27^ GIORNATA - I CONSIGLI DI FANTASHOW Condividi:

Qualche problema in casa Roma all'indomani della bella serata di Europa League. Tra i sorrisi per un ritrovato El Shaarawy e un quarto di finale quasi messo in ghiaccio, i giallorossi devono fare i conti con gli infortuni.

Risentimento muscolare per Smalling approfondimento Roma, passo verso i quarti: Shakhtar battuto 3-0 Senza pace la stagione di Chris Smalling alla Roma. L'inglese si è fermato nuovamente per un fastidio alla coscia sinistra, gli accertamenti non hanno evidenziato lesioni ma solo un risentimento muscolare che comunque non permetterà al giocatore di essere presente domenica contro il Parma.

Mkhitaryan out, difficile vederlo prima della sosta approfondimento Roma, problemi al polpaccio destro per Mkhitaryan Un altro assente certo per il match del Tardini sarà Mkhitaryan: l'armeno ha dovuto abbandonare il campo nel giovedì di Europa League, alla mezzora del primo tempo contro lo Shakhtar Donetsk. "Miki" si è accasciato a terra dopo un tiro dalla distanza, provando a stringere i denti prima di decidersi a dare forfait, per lasciare il posto a Borja Mayoral. Il problema accusato da Mkhitaryan è al soleo, polpaccio destro. Non c'è ancora una diagnosi ufficiale, dunque è anche difficile fare prognosi, ma il buon senso e l'esperienza ci portano a dire che il suo ritorno avverrà dopo la pausa Nazionali. Il numero 77 giallorosso salterà quindi Parma e Napoli, oltre all'ottavo di ritorno di Europa League in programma giovedì prossimo contro lo Shakhtar.