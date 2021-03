E' un Claudio Ranieri decisamente amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della sua Sampdoria sul campo del Bologna. Da una parte la soddisfazione per la buona prestazione offerta, soprattutto nel primo tempo, dall'altra la delusione per il 3-1 maturato al Dall'Ara. L'allenatore blucerchiato non ha neanche gradito l'operato dell'arbitro Irrati, che a suo modo di vedere ha condizionato il risultato con alcune decisioni: "Ci è mancata un po' di malizia, siamo stati ingenui nei primi due gol loro. Avevamo la partita in mano, però la prestazione è stata positiva e non meritavamo di perdere oggi. Probabilmente per noi ci stava anche qualcosa in più del pareggio. Non abbiamo perso per colpa di Irrati, ma è meglio quando sta dietro una televisione al Var a vedere queste cose perché non mi è piaciuto per niente. I primi due gol sono nati da punizioni a nostro favore che ha giudicato in maniera inversa. Se ha scontentato pure Mihajlovic significa qualcosa. Al Var è il numero uno, ma in mezzo al campo non mandiamo via quelli bravi per limiti di età perché ci servono".