Mihajlovic: "Vittoria meritata"

L'allenatore dopo il 3-1 alla Sampdoria: "Il primo tempo mi ha fatto arrabbiare ma nel secondo abbiamo legittimato il risultato. Non siamo ancora salvi e non lo aremo nemmeno vincendo a Crotone".

"Soriano da nazionale? Continui così"

SAMPDORIA

Ranieri: "Irrati? Meglio al Var che in campo"

Ad ogni modo, vietato rilassarsi: "Non siamo salvi e non lo saremmo neppure se dovessimo vincere a Crotone. E dovessimo ripetere il primo tempo di oggi, a Crotone non basterebbe". Basta invece Soriano, che con il nono gol stagionale ha eguagliato la sua stagione più prolifica al Villarreal: "Roberto da nazionale? - conlclude Mihajlovic -: deve continuare a fare bene per il Bologna, il resto arriverà di conseguenza".