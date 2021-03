3/6 Foto footyheadlines.com

Il tema della nuova maglia per la prossima stagione è il decimo anniversario dell'inaugurazione dello Juventus Stadium (divenuto poi Allianz Stadium per ragioni di sponsor). La prima partita in quest'impianto si svolse l'8 settembre 2011 e fu giocato tra Juve e Notts County, il club più antico del mondo che all'epoca ispirò le divise iconiche a strisce bianche e nere della Vecchia Signora. Il pallone (in foto) presenta anche un piccolo dettaglio: le stelle all'interno delle strisce nere, qualcosa che potrebbe essere riproposto anche sulle maglie