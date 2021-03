Milan, torna Bennacer. Ibra rientra dopo la sosta

Il tempo gioca a favore del Milan, per quanto riguarda l’infermeria, da cui arrivano notizie incoraggianti in vista della sfida di Europa League contro il Manchester United di giovedì prossimo, valida per il ritorno degli ottavi di finale. Stefano Pioli potrà contare sul rientro di Ismael Bennacer a centrocampo, che ha lavorato con il resto della squadra. Il giocatore sarà convocato ma probabilmente non partirà dal primo minuto. Discorso simile per Romagnoli e Calabria (entrambi assenti col Napoli), che invece si sono allenati in palestra, con il Milan che farà di tutto per poterli mettere in condizione di essere della partita.