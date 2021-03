Un’altra sconfitta, la quinta del 2021 (sei contando il derby perso in Coppa Italia). Un cambio di passo netto per il Milan che, dopo aver chiuso lo scorso anno solare in testa e da imbattuto, finisce per dire quasi addio ai sogni scudetto, aumentando il ritardo dal 1° posto a 9 punti. Come dimostrato anche contro il Napoli, pesa l’assenza di Ibrahimovic, con un attacco spuntato che non riesce più a produrre gol come aveva abituato nella prima parte di campionato. Con lo svedese in campo, autore di una doppietta, l’ultima vittoria a San Siro: 4-0 contro il Crotone lo scorso 7 febbraio. Poi quattro passi falsi interni (compreso il pari di Europa League con la Stella Rossa) con sole due reti segnate, entrambe su rigore da Kessié. Un calo fisico progressivo che, grazie a uno strepitoso girone d’andata, non priverà probabilmente i rossoneri della possibilità di tornare in Europa dalla porta principale ma che, con altrettanta probabilità, porterà ad abbandonare quelle ambizioni tricolori che si stavano costruendo giornata dopo giornata. Tanti infortuni e un calendario tosto, con l’Europa League che continuerà inevitabilmente a costare sulle fatiche dei ragazzi di Pioli, attesi dopo il ritorno con lo United da due appuntamenti da non sbagliare in campionato: il primo a Firenze, il secondo dopo la sosta contro la Samp. Poi gli incroci con Parma e Genoa, entrambe a caccia di punti salvezza, e quello con il Sassuolo in casa prima del big match sul campo della Lazio.