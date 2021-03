L'allenatore della Juve sa di aver bisogno dell'argentino per tentare la rimonta scudetto negli ultimi due mesi di campionato. La speranza è quello di riaverlo per Pasqua, dopo la pausa per le Nazionali

L'obiettivo rimonta è ben presente. “Non guardiamo adesso la classifica”, dicono nello spogliatoio. “Proviamo a vincerle tutte e vediamo come si arriva alla penultima quando all'Allianz Stadium ci sarà lo scontro diretto”. Obiettivo tutt'altro che semplice, perché significherebbe dare una svolta totale a una stagione in cui la Juventus al massimo ha vinto 3 partite di fila. Esattamente come dopo il pari di Verona, quando sono arrivate le vittorie contro Spezia, Lazio e Cagliari. Tre gol segnati a partita e appena due subiti. Battere domenica il Benevento sarebbe la quarta consecutiva, dunque una prima volta in serie A quest'anno. Per riuscire in quella che sarebbe un'impresa, considerato il distacco e le poche partite rimaste, Pirlo ha bisogno di ritrovare al più presto tutti i suoi uomini. Contro il Benevento dovrà rinunciare a Cuadrado squalificato e agli infortunati Demiral, Alex Sandro, Ramsey e Dybala. Ed è proprio dell'argentino che avrebbe bisogno al più presto.