Due giornate a Rebic, multa per Donnarumma

Ante Rebic , espulso nella partita contro il Napoli, salterà le prossime due giornate per aver rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose . E' questa la decisione del giudice sportivo: i rossoneri dovranno fare a meno del croato contro Fiorentina e Sampdoria. La concitazione al fischio finale di Pasqua ha delle conseguenze anche per Gianluigi Donnarumma , che è stato multato di 10mila euro per l'atteggiamento minaccioso e offensivo tenuto nei confronti della squadra avversaria, come rilevato dalla Procura Federale.

Gli squalificati del prossimo turno

SERIE A

Oltre a Rebic, saranno squalificati per la prossima giornata anche Cuadrado (Juventus), Bruno Peres (Roma), Di Lorenzo (Napoli), Schiattarella e Glik (Benevento), Ramirez (Sampdoria): sono stati tutti ammoniti nello scorso turno da diffidati. Non sarà presente in panchina Ivan Juric, squalificato per una giornata con un'ammenda da 10mila euro per aver contestato con veemenza una decisione arbitrale in Sassuolo-Verona. Multa a Lorenzo Pellegrini per l'ammonizione per proteste ricevuta da capitano della squadra. Entrano in diffida Criscito (Genoa), Petriccione (Crotone), Pulgar (Fiorentina) e Traoré (Sassuolo).