Belotti torna titolare: probabili di Toro-Sassuolo

Serie A protagonista anche questo mercoledì, visto che alle ore 15 Torino e Sassuolo si sfidano nel recupero della 24^ giornata di campionato, dopo che la gara – inizialmente in calendario il 26 febbraio – è stata rinviata a causa del focolaio di Covid scoppiato all’interno del gruppo granata. 20 i punti (in 25 partite) ottenuti fino a questo momento dal Torino, alla ricerca di un successo che sarebbe preziosissimo in chiave salvezza; 39 (in 26 partite) invece quelli conquistati dal Sassuolo, ottavo in classifica. Torino-Sassuolo, mercoledì alle ore 15, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A.