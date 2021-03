L'attaccante messicano si è allenato regolarmente con i compagni e tornerà a disposizione di Gattuso a un mese di distanza dall'infortunio muscolare alla coscia. Rientra anche Manolas, mentre non si è allenato Lobotka a causa di un attacco di tonsillite

Archiviata la vittoria a San Siro contro il Milan nell'ultimo turno, il Napoli si concentra su un altro fondamentale match in ottica qualificazione alla prossima Champions League: gli azzurri faranno infatti visita alla Roma, domenica con fischio d'inizio alle ore 20.45. Può sorridere Gattuso, che in vista del match dell'Olimpico recupera Hirving Lozano. L'attaccante messicano è tornato infatti a svolgere l'intera seduta d'allenamento insieme ai propri compagni per la prima volta dall'infortunio muscolare alla coscia che lo tiene ai box ormai da un mese.