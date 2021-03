289 gol in carriera realizzati con le maglie dei club, 116 dei quali arrivati con quella della Roma. È il bottino di Edin Dzeko che, approdato in Italia nel 2016, festeggia oggi nella capitale i suoi 35 anni. Quella che sta affrontando non è sicuramente la sua migliore stagione, ma restano innegabili il valore e l’apporto dati alla causa giallorossa nonostante l’avanzare delle età. Un connubio tra il bosniaco e la Roma che negli anni ha dato tante soddisfazioni ad ambo le parti. E sui social non poteva mancare un post celebrativo della società per festeggiare il compleanno del suo attaccante, 3° miglior bomber di sempre nella storia del club. Le sue giocate, i suoi sorrisi ma soprattutto alcuni dei gol realizzati quest’anno (10 in totale), racchiusi in un video pubblicato sugli account Twitter e Instagram e accompagnato dalle seguenti parole: "E buon compleanno a Edin Dzeko che oggi compie 35 anni! Tanti auguri!".