Cattive notizie dall'infermeria per Stefano Pioli: il terzino destro dovrà operarsi per gli effetti di un trauma al ginocchio rimediato nell'andata degli ottavi di finale di Europa League a Manchester. Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per Leao, problemi al polpaccio sinistro per Romagnoli. Prosegue l'emergenza in casa rossonera

Il Milan perde Davide Calabria . Il club rossonero ha comunicato che il terzino destro dovrà essere sottoposto a un intervento in artroscopia al menisco mediale del ginocchio destro . Effetti di un trauma rimediato nella partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, giocata giovedì scorso a Old Trafford contro il Manchester United. Calabria, spiega il Milan in una nota ufficiale, "ha riportato una lesione del menisco mediale che necessita di intervento artroscopico in programma venerdì 19 marzo ". Una perdita pesante per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno del difensore, impiegato 32 volte in stagione tra campionato e coppe (con due reti e altrettanti assist), per circa un mese in un momento chiave della stagione.

Il punto sugli altri infortunati

Non c'è solo Calabria tra i giocatori in infermeria. Rafael Leao salta la sfida di Europa League contro il Manchester United "per una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra". Complicato il suo recupero per la trasferta di domenica a Firenze, partita che non vedrà tra i protagonisti Ante Rebic: l'attaccante croato è squalificato per due turni ed è comunque ai box per "una riacutizzazione dell’infiammazione del muscolo otturatore esterno dell’anca destra", problema di cui ha già sofferto nelle ultime settimane. Nell'elenco dei convocati per la sfida al Manchester non rientrava nemmeno Alessio Romagnoli, che nell'allenamento del mercoledì ha riportato una lesione di primo grado del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Completano l'elenco degli indisponibili Mario Mandzukic e Daniel Maldini, che stanno proseguendo le cure per le rispettive lesioni muscolari.