Serie A, la presentazione della 28^ giornata

Il week-end di Serie A inizia con l'anticipo del venerdì tra Parma e Genoa e si chiude domenica sera, con il big match tra Roma e Napoli. La presentazione del 28° turno con statistiche e curiosità

Parma-Genoa (venerdì 19 marzo, ore 20.45) Dopo aver ritrovato la vittoria contro la Roma, il Parma cerca continuità contro un Genoa reduce dal pareggio interno contro l'Udinese. Sarà il 30° confronto diretto tra le due squadre, con i gialloblù in vantaggio nei precedenti con 12 partite, contro le 8 rossoblù (9 i pareggi). Il Parma ha vinto le ultime cinque partite contro il Genoa in Serie A e contro la Roma ha ritrovato la vittoria in casa dopo 11 gare di digiuno al Tardini (5 pareggi e 6 sconfitte). I rossoblù, invece, dopo aver ottenuto 5 successi nelle prime 8 gare con Ballardini, non hanno vinto nemmeno una delle sei gare più recenti in campionato. Crotone-Bologna (sabato 20 marzo, ore 15) Cinque i precedenti tra queste due squadre: 2 vittorie del Crotone e 3 del Bologna, nessun pareggio. La squadra calabrese è l'unica in Europa, insieme allo Schalke 04, ad aver ottenuto il 100% delle vittorie in casa (4 su 4). Il Crotone, inoltre, non pareggia dal 15 dicembre, contro l'Udinese: da allora 3 vittorie e 12 sconfitte. Il Bologna ha vinto nell'ultima giornata contro la Sampdoria e non ottiene due successi di fila esattamente da un girone intero, proprio dalle gare contro Samp e Crotone. Spezia-Cagliari (sabato 20 marzo, ore 18) Importante scontro salvezza. Lo Spezia è a quota 26 punti, a +4 sul Cagliari che occupa il terzultimo posto. L'unico confronto diretto in Serie A risale alla gara d'andata, terminata 2-2. I bianconeri hanno perso solo una delle sei gare casalinghe giocate con il Cagliari tra Serie B e Coppa Italia. La squadra di Italiano, dopo due vittorie consecutive con Sassuolo e Milan, ha raccolto appena 2 punti nelle successive cinque partite. Il Cagliari ha invece ottenuto 4 punti nelle ultime due trasferte, dopo averne raccolti appena 5 nelle precedenti 10.

Inter-Sassuolo (sabato 20 marzo, ore 20.45) leggi anche Conte perde Handanovic, è positivo al coronavirus Inter in gran forma e reduce da 8 vittorie consecutive, il Sassuolo ha invece perso nel recupero con il Torino nonostante il doppio vantaggio a pochi minuti dalla fine. I neroverdi, però, sono in vantaggio nei 15 precedenti con 7 vittorie, contro le 6 dei nerazzurri (2 i pareggi). L'Inter ha migliorato questo score, ottenendo 2 successi e 2 pareggi nelle ultime quattro partite dopo aver perso le quattro precedenti. La squadra di Conte insegue la nona vittoria consecutiva, impresa che non riesce al club nerazzurro dal 2007, quando arrivò il record nella storia della Serie A con 17 successi di seguito. Hellas Verona-Atalanta (domenica 21 marzo, ore 12.30) Sono 41 i precedenti tra queste due squadre: 16 successi nerazzurri, 11 gialloblù e 14 pareggi. Nelle ultime nove sfide, però, il bilancio è in perfetta parità, con tre vittorie a testa e tre pareggi. L'Atalanta ha ottenuto 4 punti nelle ultime due trasferte giocate a Verona contro l'Hellas, dopo aver perso le cinque precedenti. La squadra gialloblù ha perso le ultime due partite e non arriva a tre ko di fila in Serie A dal 2018 (7 in quel caso). Da febbraio in avanti l'Atalanta ha raccolto 16 punti in 7 partite: solo l'Inter con 21 (punteggio pieno) ha fatto meglio. Juventus-Benevento (domenica 21 marzo, ore 15) Due anni fa la Juventus ha vinto entrambe le partite contro il Benevento, pareggiando però nel match d'andata di questo campionato: sono questi gli unici precedenti, nel corso dei quali entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol. La formazione di Inzaghi proverà a rimanere imbattuta contro i campioni d'Italia in carica: l'ultima neopromossa a riuscirci è stata la Sampdoria nella stagione 2012/2013 con due vittorie. La Juventus viene da 7 vittorie di fila in casa, mentre il Benevento è la squadre che in Serie A attende il successo da più tempo (11 partite con 5 pareggi e 6 sconfitte). Sarà una grande sfida anche tra allenatori: Pippo Inzaghi e Pirlo hanno giocato 156 gare insieme al Milan e sono gli unici due attualmente in panchina in Serie A ad aver giocato sia con i rossoneri che con la stessa Juve.