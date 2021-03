Atalanta, sollievo Gosens: escluse lesioni

Sospiro di sollievo per il terzino tedesco, uscito al 57° minuto nella sfida di martedì in Champions contro il Real Madrid: solo una forte contrattura all'adduttore sinistro. Potrebbe saltare la partita contro il Verona

L'Atalanta può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Robin Gosens . Il terzino tedesco, uscito dal campo al 57° minuto nella sfida di martedì in Champions League contro il Real Madrid, si è sottoposto giovedì a una risonanza magnetica che ha escluso lesioni. Si tratta di una forte contrattura all'adduttore sinistro . È escluso un lungo stop e si va a sintomatologia per stabilire i tempi di recupero.

Atalanta in campo verso il Verona



Intanto la formazione di Gasperini, dopo un giorno di riposo, è tornata in campo a Zingonia per preparare la partita di domenica contro il Verona. Da verificare le condizioni di Gosens che potrebbe saltare il match. Il tedesco, nel girone di ritorno, ha saltato un solo una partita, contro la Lazio, per squalifica. Nonostante ciò, Gosens potrebbe essere convocato comunque dalla nazionale tedesca in occasione delle qualificazioni mondiali contro Islanda, Romania e Macedonia, in programma nell'ultima settimana di marzo.