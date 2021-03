Di Bello per Roma-Napoli, Fiorentina-Milan a Guida

Il big match dell'Olimpico a Di Bello, Guida arbitrerà Fiorentina-Milan al Franchi. All'Allianz Stadium, per Juve-Benevento, ci sarà Abisso. Tutte le designazioni arbitrali della 28^ giornata di Serie A

Altro lungo week-end di Serie A, l'ultimo prima della sosta per le nazionali. Il big match tra Roma e Napoli chiuderà la 28^ giornata: ad arbitrare la sfida dell'Olimpico sarà Di Bello, con Peretti e Paganessi assistenti. Il Var sarà Di Paolo, con Cecconi assistente Var. Guida fischierà al Franchi per Fiorentina-Milan, mentre all'Allianz Stadium, per Juventus-Benevento, ci sarà Abisso. Udinese-Lazio a Maresca, Hellas-Verona-Atalanta a Pairetto.