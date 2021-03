"Keep racism out": la Serie A contro il razzismo

Lega Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), in prima fila nella lotta al razzismo e a ogni forma di discriminazione nel calcio. I 20 club del campionato di calcio e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno promosso una serie di iniziative a sostegno della campagna " Keep Racism Out" che ha come obiettivo quello di garantire la parità di trattamento, la tutela dei diritti umani nel calcio e per tenere il razzismo lontano dai nostri stadi.

Il video e le iniziative della Lega Serie A

Tra le iniziative della campagna "Keep Racism Out" - una call to action che punta a coinvolgere tutti i protagonisti del nostro sport: dai calciatori agli allenatori, dagli arbitri ai dirigenti delle Società, dai tifosi ai semplici appassionati – c’è anche un video realizzato dai calciatori di Serie A che verrà pubblicato su tutti i canali ufficiali di Lega Serie A, su tutti i profili social media dei 20 club e sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi di Serie A in occasione della 28^ giornata. Lega Serie A che dedicherà il prossimo turno di campionato – dal 19 al 21 marzo – alla campagna "Keep Racism Out" con una serie di iniziative speciali: il podio portapallone, l’arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni riporteranno la brand identity della campagna; i capitani di ciascun club indosseranno al braccio una fascia dedicata all’iniziativa; in più tutti i calciatori indosseranno sulla manica destra della propria maglia la patch "Keep Racism Out". Infine, al termine della gara, allenatori e calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito, porteranno sulla propria giacca l’adesivo "Keep Racism Out".

Kit speciale su FIFA 21

Per sensibilizzare anche i più giovani, la campagna sbarca anche sul mondo dei videogiochi con il lancio del kit ufficiale "Keep Racism Out": all’interno di uno dei videogiochi più celebro al mondo, FIFA 21, nella modalità di gioco FIFA Ultimate Team, i giocatori di tutto il mondo potranno ottenere la speciale divisa ed utilizzarla per la propria squadra.