"La FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria, esisteva prima del sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato". Botta e risposta tra l'Inter e il sindaco di Milano Giuseppe Sala, con quest'ultimo che a margine della cerimonia per omaggiare le vittime del Covid in piazza della Scala aveva parlato della questione nuovo stadio di Milano: "Penso che finché l'Inter non chiarirà il suo destino - la sua risposta a chi gli chiedeva se la Giunta si esprimerà sul progetto del nuovo stadio entro la fine del mandato - per noi le cose devono essere necessariamente ferme". Sala aveva anche aggiunto di "non poter affidare un quartiere della città, per un così lungo periodo, a realtà di cui non è certa la proprietà futura", precisando di parlare "con massimo rispetto di Zhang". Dichiarazioni che l'Inter ha commentato in una nota ufficiale. "Offensive nei confronti della proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo - spiega la nota - nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano".