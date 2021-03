Mick Wallace, europarlamentare irlandese, ha celebrato in aula il successo in rimonta del Toro sul Sassuolo: "Noi irlandesi siamo sempre dalla parte degli sfavoriti e il fatto che i granata abbiano vinto proprio oggi, nel giorno di San Patrizio, mi rende felice". La passione di Wallace per il Torino è nata grazie alla sorella, che vice da 35 anni in Piemonte TORINO-SASSUOLO 3-2: GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Una vittoria straordinaria, arrivata in rimonta nei minuti finali quando ormai in pochi ci avrebbero creduto. Il successo del Torino contro il Sassuolo nel recupero della 24^ giornata di Serie A non è passato inosservato nemmeno in Parlamento Europeo. Tutto merito di Mick Wallace, europarlamentare irlandese della sinistra radicale eletto con Independents for change e ormai noto tifoso granata.

Il discorso di Mick Wallace leggi anche Cuore Toro, col Sassuolo come con la Juve nell'83 Durante la sessione in aula di mercoledì 17 marzo, il giorno di San Patrizio - Santo protettore dell'Irlanda -, Wallace ha preso la parola e ha celebrato la vittoria della squadra di Nicola: "Oggi, come ho già detto al presidente prima che iniziassimo la seduta, è il giorno di San Patrizio - ha esordito l'europarlamentare - e gli irlandesi amano sempre chi parte sfavorito. Ebbene, pochi minuti fa il Torino ha battuto il Sassuolo in una partita di Serie A incredibilmente importante. Hanno vinto gli sfavoriti, e il fatto che ciò sia accaduto proprio nel giorno di San Patrizio mi fa immensamente piacere". Il discorso di Wallace ha ben presto avuto un grande successo soprattutto sui social, dove è stato accolto con grande favore dai tifosi granata e non solo.