Il club bianconero, in occasione della Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale del 21 marzo, lancia una bella iniziativa nell'ambito del percorso “DifferencesMakeTheDifference” che coinvolge la prima squadra maschile e femminile. Le giocatrici, in occasione di Juve-Fiorentina, e i giocatori, in Juve-Benevento, indosseranno maglie con numeri speciali: ogni numero, dallo 0 al 9, racconterà una statistica legata al razzismo. Un modo inedito per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema