Sinisa e l'incontro col Papa: "È un tuttocampista"

L'allenatore del Bologna racconta il recente incontro con Papa Francesco: "È un uomo saggio e simpatico, con la battuta pronta. Per me è un tuttocampista, può giocare in ogni ruolo, ma in campo farebbe la differenza. Da piccolo ho vissuto la guerra, sapevo che stava per arrivare una bomba da un fischio, che era la più grande paura. Poi avevo fame, ho fatto tanti sacrifici per uscire da quella situazione di povertà e diventare un calciatore"