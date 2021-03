Simy ha segnato 12 gol con il Crotone in questo campionato, due in più rispetto a quanto fatto nelle sue precedenti due stagioni di Serie A (10: 7+3); è andato a segno in tutte le ultime tre gare, l’ultimo giocatore africano capace di realizzare almeno una rete in quattro partite di fila in Serie A è stato Musa Barrow del Bologna a luglio.