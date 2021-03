L'allenatore rossoblù presenta in conferenza stampa il match contro la formazione di Cosmi: "Ci aspetta un Crotone che si trova nella stessa situazione in cui noi ci trovavamo due anni fa. Simy ha segnato 12 gol e per una squadra che ha 15 punti lo paragono a Lukaku nell’Inter"

Più di un terzo dei gol messi a segno in campionato dal Bologna portano la firma di Roberto Soriano e Riccardo Orsolini. Nove reti e sei assist per il primo, quattro reti e quattro assist per il secondo. Numeri di rilievo che potrebbero valere la convocazione in nazionale per i match di qualificazione ai mondiali contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. "Dovete chiederlo a Mancini, io vorrei che tutti i miei giocatori andassero in nazionale, significherebbe che abbiamo fatto un ottimo lavoro" ammette Sinisa Mihaljlovic nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone. L'allenatore usa il bastone e la carota parlando proprio dei suoi due attaccanti: "Soriano, per continuità e quello che sta facendo, lo meriterebbe. Orsolini ha degli alti e bassi, per andare in nazionale deve svegliarsi e questo dipende dalle prestazioni nei club".