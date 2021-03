L'allenatore dell'Atalanta riparte dalla trasferta di Verona dopo l'eliminazione dalla Champions: "Il fatto che in Europa sia rimasta in corsa una sola italiana, la Roma, la dice lunga sul percorso che dobbiamo ancora fare. Verona partita svolta per noi? No, mancano 11 gare e siamo tutti vicini in classifica. Gioia per le convocazioni in Nazionale di Pessina e Toloi" JURIC: "CON GASPERINI HO VISTO IL CALCIO TOTALE" Condividi:

"Bisogna prendere atto del flop delle italiane in Champions League e cercare di crescere e di migliorarsi, il campo ha sempre ragione. C'è in corsa in Europa solo la Roma, vuol dire che il nostro calcio deve crescere". Gian Piero Gasperini fa autocritica alla vigilia della partita contro il Verona, in calendario domenica 21 marzo alle 12:30, e torna all'eliminazione della sua Atalanta dalla Champions per mano del Real Madrid. "Rivedendo la gara abbiamo creato situazioni di difficoltà, poi gli episodi nella Champions League sono determinanti: non siamo stati bravi noi e in parte non sono stati a nostro favore. Abbiamo necessità di alzare il livello, mi sembra abbastanza evidente, ma ci sono anche delle cose positive - spiega - anche la Nazionale che aveva toccato un punto basso ma ora sta dando segnali molto buoni".

"Verona tra le migliori realtà del campionato" approfondimento Gasp allenatore dell'anno, la Dea miglior squadra La prossima tappa si chiama Verona: "Dalla tappa europea usciamo con esperienza - sottolinea Gasperini - questi tipi di confronti ti danno la dimensione su cosa puoi fare meglio e cosa puoi migliorare. Noi ripartiamo, non c'è nessun dubbio". Quello contro la squadra di Juric sarà l'ultimo impegno ufficiale prima della sosta del campionato: "La Serie A resta molto competitiva e ottenere punti non è mai facile - evidenzia l'allenatore - il Verona è una delle realtà migliori. La crescita che hanno dimostrato è notevole sia in termini di individualità che in termini di gioco". Quella del Bentegodi, assicura Gasperini, non è la partita della svolta: "Credo che il campionato sia lungo, 11 partite sono tante. Siamo tutti nel giro di pochissimi punti, nessuna big ha fallito quest'anno in serie A, tutti possono raggiungere i primi quattro posti. Già essere dentro queste squadre è un bel traguardo, ma il torneo è ancora lungo".