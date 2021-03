Non solo le difficoltà del campo, con un Torino impegnato nella lotta per non retrocedere, ma anche un ultimo periodo abbastanza complicato sul piano personale per Andrea Belotti. Colpa della positività al Covid che, non solo lo ha costretto a rimanere in isolamento forzato per più di due settimane, ma che non gli ha permesso nemmeno di abbracciare la neonata figlia Vittoria. Lo ha raccontato lo stesso attaccante granata ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dall'inizio di Sampdoria-Torino: "Sto bene, finalmente ho recuperato e ho avuto qualche giorno in più per allenarmi. E' stato un periodo difficile, il giorno in cui sono diventato papà ho scoperto di essere positivo e non ho potuto neanche toccare mia figlia. E' stata dura, ma per non mettere a rischio la sua salute e quella di mia moglie sono rimasto a distanza e dopo 17 lunghi giorni le ho potute abbracciare. Sono cose che capitano, non ho avuto grandi sintomi ed è andato tutto bene".