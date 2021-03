Fiorentina-Milan, dove vedere la partita in tv

Rossoneri alla ricerca di punti per continuare a coltivare il sogno scudetto e rafforzare la propria posizione tra le prime quattro. Per farlo dovrà però avere la meglio della Fiorentina, desiderosa di allontanarsi al più presto dalla zona pericolosa della classifica. Fischio d'inizio alle ore 18 e diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Il Milan vuole continuare a coltivare il proprio sogno scudetto e a rafforzare la propria posizione tra le prime quattro in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Un doppio obiettivo che passa però attraverso lo Stadio Franchi di Firenze, dove i rossoneri incontreranno una Fiorentina alla ricerca di punti per allontanarsi in maniera sempre più importante dalla zona pericolosa della classifica. Fischio d'inizio alle ore 18, ecco dove vedere la partita in tv.