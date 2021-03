Ospite al "Club", Max Allegri ha parlato dei suoi cinque anni sulla panchina bianconera. "All'addio ci siamo arrivati in modo naturale. La scelta, giustamente, è stata di Andrea Agnelli, con cui sono ancora in ottimi rapporti. Sono stati anni irripetibili, ci siamo divertiti molto". E ancora: "Resto molto legato alla Juve, come ai miei altri club del passato, dal Milan al Cagliari. Se sapevo che Sarri sarebbe arrivato dopo di me? No"