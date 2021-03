Barba: "Juve? Una spinta per il rush finale"

L'impresa dell'Allianz Stadium contro la Juventus resterà nella storia del Benevento. Tra i protagonisti in campo c'era anche Federico Barba. "Vincere è stato molto importante per noi perché venivamo da un periodo complicato, ci da la spinta in più per il rush finale" ha raccontato il difensore giallorosso a Sky Sport. L'obiettivo del Benevento, infatti, resta la salvezza: "Ci sono dieci partite da giocare, è ancora lunga - prosegue Barba - La nostra salvezza passerà soprattutto dagli scontri diretti perché ne abbiamo molti. Saranno fondamentali".