Foggia: "Vincere con la Juventus è storia"

Il direttore sportivo giallorosso celebra lo storico trionfo dell'Allianz Stadium: "Regalare una gioia del genere al nostro presidente è stato stupendo, ricorderemo questa partita per sempre". E sul futuro di Inzaghi: "Se dovesse arrivare la chiamata giusta gli farò da autista e lo accompagnerò"

Juventus-Benevento 0-1: una partita destinata a entrare nella storia del club giallorosso, che per la prima volta riesce ad avere la meglio dei bianconeri. Un successo che è stato celebrato nel migliore dei modi anche dalla dirigenza del Benevento, forse anche troppo, come ha raccontato ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo Pasquale Foggia: "Mi sono infortunato. Alzando il presidente mi è venuto il classico colpo della strega, ma è stata un'emozione bellissima. Venivamo da un momento di sofferenza e vincere contro la Juventus per noi è storia. Per un presidente che vive di passioni ed emozioni come il nostro, regalargli una gioia del genere è stato qualcosa di stupendo. E' stata una domenica da ricordare per sempre, di quelle che si racconteranno a figli e nipoti".

"Futuro Inzaghi? Se arriva la chiamata giusta..." Artefice di questa impresa e degli ottimi risultati che il Benevento ha ottenuto nell'ultimo anno e mezzo è sicuramente Filippo Inzaghi. Quale sarà il futuro dell'allenatore giallorosso? Foggia prova a fare chiarezza: "La salvezza con Inzaghi significherebbe averci visto lungo, perchè veniva da una parentesi poco felice a Bologna. Sono contento perchè molto spesso ci si ricorda solo del finale negativo per qualcuno e ripartire diventa poi difficile, invece bisognerebbe andare un po' più nel profondo delle situazioni. Sono straconvinto che Pippo farà una carriera importante, ma lo ha già dimostrato in Serie B e lo sta facendo anche in A. Se arriverà la chiamata giusta per lui? Gli farò da autista, lo accompagnerò".