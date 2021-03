Mondo del calcio in lutto per la drammatica scomparsa di Daniel Guerini, 19enne della Lazio morto in un incidente stradale a Roma. "Una tragedia che ha sconvolto tutti", le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina. Tanta la commozione sui social da parte di squadre e giocatori

